Чи будуть у Києві святкові заходи і гуляння на Новий рік: відповідь КМДА

Для діток у садочках дозволити новорічні ранки, але з дотриманням всіх правил безпеки.

У Києві цьогоріч не буде проводитися жодних масових гулянь на Новий рік 2023.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що жодних святкових заходів у столиці не будуть проводити, як не планують встановлювати і традиційних новорічно-різдвяних локацій.

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Однак ялинки на певних локаціях встановлені і головну красуню на Софійській площі на Новий рік та на Різдво все ж увімкнуть.

"Не буде жодних локацій. У нас встановлені ялинки, але жодних заходів проводитися не буде. Ми дозволили проводити заходи в дитячих садочках для діток, але виключно з дотриманням всіх умов безпеки, які сьогодні диктує час", - наголосив Поворозник.

Він також нагадав, що комендантську годину на Новий рік скасовувати не планують.

Нагадаємо, на території Київської області заборонили продавати та використовувати піротехнічні засоби на час дії воєнного стану.

Як повідомлялося, на День святого Миколая в Києві традиційно засвітили головну ялинку України.

На головній ялинці країни в Києві є одна деталь, яка найбільше приваблює киян та гостей міста - це велика фігура захисника столиці архангела Михаїла. Люди фотографуються саме на тлі цієї деталі.

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