У Києві припинили їздити тролейбуси: що відомо

Київ через проблеми з електрикою повністю перейшов на автобусні перевезення заради економії електроенергії.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю "Укрінформ".

За його словами, наразі у столиці автобусний парк використовуватимуть на повну силу.

"Доки в країні не буде відновлено повноцінне електропостачання, доти ми використовуватимемо на повну автобусний парк. При цьому розуміємо, що зараз зима, навантаження на енергосистему посилене", — заявив заступник голови КМДА.

Пантелеєв наголосив, що поки не варто сподіватися на те, що найближчими місяцями електропостачання повністю стабілізуєься. Тому упродовж всієї зими замість електротранспорту у столиці максимально виводитимуть на лінії автобуси.

Нагадаємо, Київ отримав від Данії дев'ять потужних генераторів як гуманітарну допомогу. Один з них встановлять у столичному геріартричному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

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