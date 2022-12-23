У Києві припинили їздити тролейбуси: що відомо

Міст перейшло на автобусні перевезення.
Київ через проблеми з електрикою повністю перейшов на автобусні перевезення заради економії електроенергії.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю "Укрінформ".
За його словами, наразі у столиці автобусний парк використовуватимуть на повну силу.
"Доки в країні не буде відновлено повноцінне електропостачання, доти ми використовуватимемо на повну автобусний парк. При цьому розуміємо, що зараз зима, навантаження на енергосистему посилене", — заявив заступник голови КМДА.
Пантелеєв наголосив, що поки не варто сподіватися на те, що найближчими місяцями електропостачання повністю стабілізуєься. Тому упродовж всієї зими замість електротранспорту у столиці максимально виводитимуть на лінії автобуси.
Нагадаємо, Київ отримав від Данії дев'ять потужних генераторів як гуманітарну допомогу. Один з них встановлять у столичному геріартричному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Читайте також:
- У Київській області покращилася ситуація з електропостачанням, але світло подається несправедливо
- Ситуація зі світлом у Києві: що відомо на вечір 22 грудня
- Чи скасують комендантську годину на Новий рік у Києві