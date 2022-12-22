Чи скасують комендантську годину на Новий рік у Києві

Святкувань у столиці в новорічну ніч не буде.

Комендантську годину на Новий рік у Києві не скасовуватимуть. У новорічну ніч вона, як завжди, діятиме з 23:00 до 5:00.

Так само і на Різдво, повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ".

"Режим комендантської години діятиме і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде", – сказав він.

Нагадаємо, у Києві просили скасувати комендантську годину на Новий рік. Таку петицію зареєстрували на сайті Київради. Станом на 22 грудня вона набрала понад дві тисячі підписів киян із шести тисяч необхідних для розгляду місцевою владою.

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