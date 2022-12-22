Ситуація зі світлом у Києві: що відомо на вечір 22 грудня

Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому - ситуація трошки гірша, ніж на лівому.

Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилась.

Лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

" Перше. Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії.

Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії. Друге. Завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла.

Завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла. Третє, найважливіше: відновлювальні роботи продовжуються", - зазначив він.

Фото: КМДА

Коваленко подякував тим, хто віддано повертає світло в оселі і тримає енергетичний фронт, і привітав енергетиків із їхнім професійним святом.

"Пишаюся мати таких колег, пишаюся бути причетним до енергетичної галузі. Ми не дамо ворогу жодного шансу погасити Україну! З днем енергетика!", - написав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, Київ отримав від Данії дев'ять потужних генераторів як гуманітарну допомогу. Один з них встановлять у столичному геріатичному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

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