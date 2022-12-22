У Київській області покращилася ситуація з електропостачанням, але світло подається несправедливо

Ситуація з електропостачанням у Київській області станом на 22 грудня покращилася. Зокрема в Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського та Фастівського районів, де світло було відсутнє понад 48 годин. Однак світло поки подається несправедливо.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він розповів, що сьогодні була проведена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головним питанням була ліквідація критичної ситуації, що склалася в області внаслідок російських обстрілів.

Світло подається не всім

За словами Кулеби, комісія надала доручення "Укренерго" та "ДТЕК" вийти на зрозумілі графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл.

"Повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання.

Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", - зазначив Кулеба.

Мешканцям обіцяють відключення за графіками

У Бучанському, Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, щоб вийти на графіки. Військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручили забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.

Розгорнуть додаткові пункти обігріву та доставлятимуть воду

Також найближчим часом буде розгорнуто додаткові "Пункти незламності" та пункти обігріву у громадах. Забезпечено підвіз води туди, де поки відсутнє водопостачання.

Яка ситуація з електропостачанням у Києві

Тим часом у Києві прогнози невтішні. Столиця зможе повернутися до планових відключень електроенергії за тиждень-півтора. Однак світло буде лише 10 годин на добу в кращому разі, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, Київ опинився у вкрай складному становищі як з погляду доставлення електроенергії, так і з погляду її розповсюдження.

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