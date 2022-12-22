У Києві мешканці багатоповерхівки повісили генератор на 9-му поверсі (відео)

У Києві мешканці багатоповерхівки в одному з спальних районів повісили генератор на 9-му поверсі із зовнішньої сторони балкону та користуються ним під час відключень світла.

Відео зняли із вікна сусіднього будинку та опублікували в Мережі.

"Це Київ та життя в умовах блекауту. Варто зазначити, що такі рішення небезпечні!" - йдеться під відео.

Як відреагували сусіди "винахідників" на генератор на балконі - невідомо.

Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що через неправильне використання генераторів в Україні дедалі частіше гинуть люди. Які помилки в обігріві помешкань можуть коштувати життя, читайте в матеріалі ТСН.ua. Ми також писали про те, у скільки стане використання генератора для помешкання за добу.

Правила безпечного користування генератором: де встановлювати та чого не можна робити

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