Ситуация со светом в Киеве: что известно на вечер 22 декабря

Распределение такое: левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом – ситуация немного хуже, чем на левом.

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась.

Левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

" Первое. Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам подается меньше всего электроэнергии.

Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам подается меньше всего электроэнергии. Второе. Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.

Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света. Третье, самое важное: возобновительные работы продолжаются", — отметил он.

Фото: КГГА

Коваленко поблагодарил тех, кто преданно возвращает свет в доме и держит энергетический фронт, и поздравил энергетиков с их профессиональным праздником.

"Горжусь иметь таких коллег, горжусь быть причастным к энергетической отрасли. Мы не дадим врагу ни одного шанса погасить Украину! С днем энергетика!", — написал гендиректор YASNO.

Напомним, Киев получил от Дании девять мощных генераторов в качестве гуманитарной помощи. Один из них будет установлен в столичном гериатическом пансионате, другие — в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

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