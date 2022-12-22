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Ситуация со светом в Киеве: что известно на вечер 22 декабря

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ситуация со светом в Киеве: что известно на вечер 22 декабря

Фото: Associated Press

Распределение такое: левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом – ситуация немного хуже, чем на левом.

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась.

Левый берег столицы – очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

  • "Первое. Сегодня в Киеве стало получше. Распределение такое: левый берег столицы — очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока нелегко. Этим районам подается меньше всего электроэнергии.
  • Второе. Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые со времени обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света.
  • Третье, самое важное: возобновительные работы продолжаются", — отметил он.
© КГГА
Фото: КГГА

Коваленко поблагодарил тех, кто преданно возвращает свет в доме и держит энергетический фронт, и поздравил энергетиков с их профессиональным праздником.

"Горжусь иметь таких коллег, горжусь быть причастным к энергетической отрасли. Мы не дадим врагу ни одного шанса погасить Украину! С днем энергетика!", — написал гендиректор YASNO.

Напомним, Киев получил от Дании девять мощных генераторов в качестве гуманитарной помощи. Один из них будет установлен в столичном гериатическом пансионате, другие — в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

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