Бив сокирою і кулаками, а потім задушив: у Білій Церкві чоловік через ревнощі убив співмешканя колишньої дружини (відео)

Поліцейські затримали 38-річного ревнивця та доправили його до ізолятора тимчасового тримання.

У Білій Церкві на Київщини чоловік через ревнощі до колишньої дружини убив її співмешканця.

Про подію до поліції повідомив сам фігурант, який на місці дочекався приїзду патрульних поліцейських.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

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"Правоохоронці з’ясували, що обидва чоловіки зустрілись, коли перебували у справах поряд з поштовим відділенням у Білій Церкві. Через тривалу неприязнь, яка супроводжувалась ревнощами, 38-річний зловмисник взяв зі свого легковика сокиру та завдав нею декілька ударів по голові потерпілого. Потім кривдник повалив потерпілого до салону автомобіля, бив кулаками і душив, доки не впевнився, що 36-річний опонент не подає ознак життя", - розповіли у поліції.

Поліцейські доправили затриманого до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 ККУ).

Ревнивцю загрожує до 15 років за ґратами.

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