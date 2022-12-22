Київ отримав потужні генератори як гуманітарну допомогу: де їх встановлять

Тепер більше киян будуть з теплом під час відключень світла.

Київ отримав від Данії дев'ять потужних генераторів як гуманітарну допомогу. Один з них встановлять у столичному геріатичному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про це 22 грудня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завдяки генераторам забезпечать теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії. А також світло в пансіонаті, де допомогу отримують самотні пенсіонери та люди з інвалідністю.

"Дев'ять потужних генераторів прибули із Оденсе – міста побратима Києва. Кияни вдячні муніципалітету та мешканцям Оденсе за підтримку і важливу допомогу", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Києві мешканці багатоповерхівки в одному з спальних районів повісили генератор на 9-му поверсі із зовнішньої сторони балкону. "Винахід" зняли на відео з вікна сусіднього будинку та опублікували в Мережі.

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