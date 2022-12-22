Викрав 40 тисяч євро за допомогою дрона: у Києві винахідливого шахрая засуджено до 5,5 років за ґратами

Квадрокоптер з прикріпленою сумкою із грошима впав неподалік від місця злочину, його виявила місцева мешканка, яка повідомила про знахідку в поліцію.

У Києві шахрая, який викрав 40 тисяч євро за допомогою квадрокоптера, засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку, який заволодів коштами громадянина під виглядом обміну валюти", - йдеться у повідомленні.

Прокурорами у суді доведено, що для реалізації злочинного плану раніше судимий уродженець Луганської області розмістив в інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом. На оголошення відгукнувся громадян, який планував обміняти 40 тисяч євро на гривні.

Під час зустрічі, яка відбулася в одному з пунктів обміну, чоловік передав указані кошти шахраю. У цей час зловмисник непомітно для клієнта помістив гроші у сумку-сітку, прикріплену до квадрокоптера, після чого активував дрон, спрямувавши його у заздалегідь підготовлене місце.

Потім шахрай покинув приміщення через прихований отвір у стіні.

Квадрокоптер з прикріпленою сумкою із 40 тисячами євро впав неподалік місця скоєння злочину, його виявила місцева мешканка, яка повідомила про знахідку в поліцію.

Фото: Прокуратура Києва

"Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисника визнано винним в інкримінованому правопорушенні та засуджено до покарання у вигляді п'яти років шести місяців позбавлення волі. У ході слідства грошові кошти вилучено та повернуто потерпілому у повному обсязі", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві чоловік хотів обміняти валюту і втратив майже мільйон гривень.

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