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В Киеве перестали ездить троллейбусы: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве перестали ездить троллейбусы: что известно

Фото: УНИАН

Мост перешел на автобусные перевозки.

Киев из-за проблем с электричеством полностью перешел на автобусные перевозки ради экономии электроэнергии.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью "Укринформу".

По его словам, сейчас в столице автобусный парк будут использовать в полную силу.

"Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, до этого мы будем использовать на полный автобусный парк. При этом понимаем, что сейчас зима, нагрузка на энергосистему усилена", — заявил замглавы КГГА.

Пантелеев подчеркнул, что пока не стоит надеяться, что в ближайшие месяцы электроснабжение полностью стабилизируется. Поэтому на протяжении всей зимы вместо электротранспорта в столице будут максимально выводить на линии автобусы.

Напомним, Киев получил от Дании девять мощных генераторов в качестве гуманитарной помощи. Один из них установят в столичном гериартрическом пансионате, другие – в котельных коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

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Дата публикации
Просмотры
236
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