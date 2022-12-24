В енергосистемі зберігається дефіцит: в Укренерго розповіли, де найбільш складна ситуація з електроенергією

Станом на ранок суботи, 24 грудня, в енергосистемі України все ще зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Працюють всі види генерації, однак через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як зазначає енергокомпанія, найбільш складна ситуація у Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні – там Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтових районах, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово.

"Також продовжують діяти певні обмеження у системі передавання електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла у Києві

У Києві станом на ранок 24 грудня внаслідок постійних обстрілів армії РФ критичної інфраструктури ситуація з енергопостачанням залишається важкою. В столиці знову запроваджено аварійні відключення світла. Їхню тривалість неможливо регламентувати.

У Київській області після масованих обстрілів РФ критичної інфраструктури дефіцит електроенергії становить близько 50%.

Також у столиці через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту – трамваїв і тролейбусів – буде зупинена. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

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