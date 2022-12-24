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В Киеве метеорологи прогнозируют мокрый снег

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве метеорологи прогнозируют мокрый снег

Фото: КГГА

Местные власти просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

После сухой погоды в Киеве метеорологи прогнозируют дожди и мокрый снег. В частности, небольшие осадки возможны в течение субботы.

В ночь на воскресенье в столице ожидают мокрый снег.

Об этом сообщает КГГА.

Как отмечают синоптики, температура будет оставаться на положительных отметках в дневные часы. Ночью – около нуля. Поэтому возможно подмерзание на покрытии. Чтобы избежать оледенения, дорожники будут обрабатывать улицы противогололедными материалами.

Просим водителей быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

Напомним, в Киеве снова начались экстренные отключения света, графики не действуют.

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Дата публикации
Просмотры
26
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