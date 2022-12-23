Кличко пояснив, де у Києві ще є проблеми з опаленням і чому

У Києві станом на вечір 23 грудня діють екстрені відключення світла, водо- і теплопостачання відбуваються у штатному режимі. Проблеми з опаленням лише там, де робота котелень залежить від електроенергії.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко.

"Ситуація з електроенергією в країні і в Києві, зокрема, залишається складною. Діють екстрені графіки відключень електрики. В першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі", - пояснив Кличко.

За його словами, фахівцям вдалося стабілізували теплопостачання. За винятком випадків, де робота котелень залежить від подавання світла. Але наразі працюють над тим, щоб залучити генератори, щоб заживити максимальну кількість котелень.

"Комунальники сьогодні - справжні герої. Вони працюють в посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі", - додав міський голова.

Нагадаємо, начальник КМВА Сергій Попко пояснив, що головною проблемою із відновленням світла є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки.

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Тим часом у Києві збільшили кількість пунктів обігріву. 52 нові пункти оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням.

За даними КМВА, станом на 23 грудня в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік відключень 4/4. Схожий графік й у Вишгородському районі. Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах.

Як повідомлялося, 22 грудня Київ отримав від Данії 9 потужних генераторів. Один із них встановлять у геріартричному пансіонаті, інші - в котельнях комунального підприємства "Київтеплоенерго".

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