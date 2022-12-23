Дефіцит електроенергії: у Києві зупиняють роботу трамваї і тролейбуси

У Києві через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів – буде зупинена. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, курсуватимуть 222 автобуси.

"Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв", – зазначив очільник столиці.

Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є автопарках Києва, зазначив Кличко.

Також працюють і приватні перевізники: на 98 маршрутах загалом 846 автобусів.

Кличко зазначив, що київський метрополітен продовжує працювати. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" і "Дніпро" – тимчасово закриті.

Крім того, від 20 грудня відкриті станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", що були зачинені від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками. Загарбники зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

Внаслідок атаки у Києві та області ще більше погіршилася ситуація з електрикою. Станом на вечір 23 грудня діють екстрені відключення світла. Натомість місцева влада збільшила кількість пунктів обігріву в чотирьох районах (мапа).

А у ЗМІ показали супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.