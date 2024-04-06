У Києві мешканці Оболоні знайшли небезпечний предмет

Місцеві мешканці не стали ризикувати і одразу викликали поліцію.
У Києві в Оболонському районі місцеві мешканці знайшли небезпечний предмет.
Про це повідомила патрульна поліція Києва.
Кияни одразу викликали поліцію.
"Днями про небезпечну знахідку в Оболонському районі повідомили патрульним небайдужі громадяни. Вони швидко прибули за адресою виклику, огородили небезпечний предмет та забезпечили охорону місця події", – йдеться у повідомленні.
Для подальшого з’ясування обставин інспектори викликали слідчих і вибухотехніків.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
- у жодному разі не торкайтеся небезпечних предметів та не наближайтеся до них;
- повідомте про знахідку на спецлінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, з настанням весни на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.
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