У Києві мешканці Оболоні знайшли небезпечний предмет

Місцеві мешканці не стали ризикувати і одразу викликали поліцію.

У Києві в Оболонському районі місцеві мешканці знайшли небезпечний предмет.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Кияни одразу викликали поліцію.

"Днями про небезпечну знахідку в Оболонському районі повідомили патрульним небайдужі громадяни. Вони швидко прибули за адресою виклику, огородили небезпечний предмет та забезпечили охорону місця події", – йдеться у повідомленні.

Для подальшого з’ясування обставин інспектори викликали слідчих і вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся небезпечних предметів та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, з настанням весни на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

Читайте також: