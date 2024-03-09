Не беріть до рук, як знайдете: у передмісті Києва почали знаходити "вибухові" ліхтарики

Такі ліхтарики є смертельно небезпечними і до них не можна підходити.

У передмісті Києва почали знаходити ліхтарики з вибухівкою. Такі ліхтарики є смертельно небезпечними.

Про це повідомляє Чабанівська селищна рада.

"У деяких населених пунктах виявлено небезпечні ліхтарики. Замість батарейок всередині міститься вибуховий пристрій! Під час включення ліхтарика відбувається вибух, який може призвести до серйозних травм або навіть загибелі", – йдеться у повідомленні.

У Чабанівській селищній раді дали наступні поради:

У жодому разі не піднімайте та не чіпайте підозрілі ліхтарики, які ви знайшли на вулиці.

Поясніть дітям, що такі ліхтарики є дуже небезпечними і до них не можна підходити.

Нагадаємо, з настанням весни на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни.

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