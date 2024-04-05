У Києві діти отруїлися шоколадом із наркотичними речовинами: що відомо

Діти вживали гуманітарний шоколад в пакуванні без маркування.

У Києві діти отруїлися шоколадом із наркотичними речовинами. Протягом тижня до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1" поступили три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах.

Про це повідомляє КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1" у Facebook.

"23 березня госпіталізовано двох дітей із однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням. Молодшу дитину було госпіталізовано до реанімації", – йдеться у повідомленні.

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Лікарі з'ясували, що причиною такого стану дітей був канабіс.

Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в пакуванні без маркування.

"26 березня поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями, зниженим м’язовим тонусом. Напередодні дитина вживала шоколад з псилоцибіцином, подарований батьку", – розповіли у лікарні.

Усі дані лікарі передали до поліції.

Нагадаємо, у Києві троє людей потрапили до лікарні через неякісні смаколики.

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