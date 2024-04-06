Доведеться відкладати зарплату 245 років, щоб купити: у центрі Києва виставили на продаж розкішну квартиру

Щоб придбати її, маючи середню зарплату в Києві, доведеться відкладати всі гроші 245 років.

У центрі Києва виставили на продаж квартиру за 1,7 млн доларів (понад 66 млн гривень). Це трирівневий пентхаус у житловому комплексі біля станції метро “Либідська”.

Його також можна орендувати за 15 тисяч доларів на місяць (584 тисячі гривень). Оголошення розміщено на сайті з оренди та купівлі нерухомості olx.ua.

Загальна площа житла 555 квадратних метрів. Із них 200 метрів – облаштована тераса. У квартирі, звісно ж, виконано дизайнерський ремонт. Крім безлічі спалень, санвузлів та кухні, тут є дві пральні банкетний та камінний зали, кабінети та лаунж-зона. Встановлено вітражні вікна із загартованого скла.

У Києві продають дорогу квартиру / Фото: olx.ua

У Києві продають дорогу квартиру / Фото: olx.ua

Зазначимо, що середня зарплата в Києві станом на квітень 2024 року, за даними сайту з пошуку роботи work.ua, становить 22 500 гривень. Щоб орендувати таку квартиру в столиці, знадобиться 26 місячних зарплат. А щоб придбати – відкладати всю зарплату 245 років.

У Києві продають дорогу квартиру / Фото: olx.ua

Нагадаємо, в Україні 2024 року всі власники великих квартир та будинків мають заплатити податок на нерухомість. Система нарахування податку на нерухомість змушує платити однаково і тих, хто володіє елітним маєтком, і тих, хто має старий великий будинок з великою площею.

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