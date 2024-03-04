Під Києвом вибухнув будинок: постраждала жінка (фото, відео)

За словами рятувальників, відбувся вибух, який спричинив пожежу та руйнування приватного житлового будинку.

На Київщині у селищі Трипілля стався вибух у будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

За словами рятувальників, пролунав вибух, який спричинив пожежу та руйнування приватного житлового будинку.

Внаслідок інциденту травм зазнала 70-річна жінка.

"Пожежу ліквідовано о 06:35. На події працювало дев'ятеро членів особового складу та дві одиниці техніки", - повідомляють рятувальники.

На події працювало дев'ятеро членів особового складу та дві одиниці техніки

Як зазначають в ДСНС, наразі встановлюється причина вибуху в житловому будинку.

Нагадаємо, у Києві квартирники під час затримання ледь не підірвали гранатою правоохоронців.

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