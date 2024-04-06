На Київщині працює ППО

Ворог продовжує атакувати Україну
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформують представники влади.
В регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі.
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