На Київщині працює ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформують представники влади.

В регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

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Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі.

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