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На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

Ілюстративне фото. Перебувайте в укриттях, працює ППО / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атакувати Україну

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформують представники влади. 

В регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблі

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