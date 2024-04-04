У метро Києва відновить роботу ще один вестибюль станції "Хрещатик"

Він працюватиме для перевезень пасажирів від 05:40 до 22:35.

У київському метро 4 квітня відновить роботу ще один вестибюль станції "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького.

Про це повідомили в Kyiv Metro Alerts.

Так, вестибюль станції метро "Хрещатик" відновить роботу 4 квітня о 17:00. Він працюватиме для перевезень пасажирів від 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює від 05:40 до 22:35, а в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – від 05:37 до 22:33.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відчинені всі вестибюлі.

Нагадаємо, наприкінці березня Рада оборони Києва ухвалила рішення посилити контроль на станціях метро, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів.

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