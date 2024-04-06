В Киевской области работает ПВО

Враг продолжает атаковать Украину
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщают представители власти.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.
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