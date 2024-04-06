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В Киевской области работает ПВО

В Киевской области работает ПВО

Иллюстративная фотография. Находитесь в укрытиях, работает ПВО / Фото: Associated Press

Враг продолжает атаковать Украину

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщают представители власти.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.

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