В Киевской области работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщают представители власти.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

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Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.

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