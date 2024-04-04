В метро Киева возобновит работу еще один вестибюль станции "Хрещатик"

Он будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

В киевском метро 4 апреля возобновит работу еще один вестибюль станции "Хрещатик", выходящий на ул. Архитектора Городецкого.

Об этом сообщили в Kyiv Metro Alerts.

Так, вестибюль станции метро "Хрещатик" возобновит работу 4 апреля в 17:00. Он будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Напомним, что выход на ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, а в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни – с 05:37 до 22:33.

При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли.

Напомним, в конце марта Совет обороны Киева принял решение усилить контроль на станциях метро, в том числе с применением ручных металлодетекторов.

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