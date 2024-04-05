В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами: что известно

Дети употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.

В Киеве дети отравились шоколадом с наркотическими веществами. В течение недели в КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" поступили три ребенка с признаками интоксикации наркосодержащими веществами, которые были в сладостях.

Об этом сообщает КНП "Киевская городская детская клиническая больница 1" в Facebook.

"23 марта госпитализированы двое детей из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвотой. Младший ребенок был госпитализирован в реанимацию", – говорится в сообщении.

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Врачи выяснили, что причиной такого состояния детей был каннабис.

Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.

"26 марта поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками, сниженным мышечным тонусом. Накануне ребенок употреблял шоколад с псилоцибицином, подаренный отцу", – рассказали в больнице.

Все данные врачи передали в полицию.

Напомним, в Киеве три человека попали в больницу из-за некачественных сладостей.

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