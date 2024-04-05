Квартиры в KAN под 0%, Е-Осели 7%, других застройщиков 10%

KAN создает пространство, в котором хочется жить, творить, не ждать лучших времен, а наслаждаться жизнью здесь и сейчас.

KAN Development открывает эксклюзивное окно возможностей для всех тех, кто давно мечтал купить современное качественное жилье. С марта 2024 года в компании действует новая программа беспроцентной рассрочки - "Твоя ВЫГОДА" от KAN. Программа предлагает 5 лет рассрочки на покупку квартиры с первым взносом от 10%, без дополнительных комиссий и переплат. Вы больше не ограничены условиями банковского кредитования в виде требований к заработной плате, возрасту или социальному статусу, залогом является сама квартира.

Общую стоимость квартиры уменьшает дополнительная скидка от KAN, которая будет предоставляться всем жильцам за досрочно выплаченную стоимость недвижимости. Программа "Выгода от KAN" - это акционное предложение, а значит ограниченное во времени.

Если в начале 2022 года украинцы дислоцировались к западным регионам, то сегодня этот принцип уже не актуален. Круглосуточный и беспрепятственный доступ к медицине, открытые школы, детские сады, торговые центры, подземный транспорт, большое количество укрытий и закрытое небо делают Киев или не единственным наибезопаснейшим местом на территории Украины с полноценной инфраструктурой для жизни, ведения бизнеса и всестороннего развития представителей всех поколений.

Запуск государственных программ кредитования, хотя и не идеальный, однако активизировал рынок продажи новостроек, что на фоне относительно небольшого предложения, создал дефицит "молодой" недвижимости на столичном рынке. Вместе с этим, государственные программы покрывают очень незначительный процент людей, которые нуждаются не просто в новом, но и качественном жилье в комфортных жилых комплексах с широкой инфраструктурой возможностей.

Государство готово кредитовать недвижимость, которая стоит не более чем 1300$. Порог этой суммы подпадает под стоимость жилья старого фонда или эконом-класса, где нет парковок, школ, детских садов, аптек и магазинов. Вместо этого застройщики сегодня предлагают либо рассрочку на небольшой срок (пока строится дом), либо программы кредитования под % с удорожанием 7-10% (также на небольшой период), либо банковскую ипотеку под 18% (с достаточно жесткими требованиями к самому заемщику). Доля сделок на приобретение квартир KAN Development в рамках государственных программ - невелика, однако спрос на качественную недвижимость есть. Именно поэтому KAN Development решил расширить возможности для всех желающих приобрести качественное жилье, предложив 0% рассрочку рядом с 7% Е-Осели и 10% от застройщиков. Легко делать выбор, если он очевиден.

Программой беспроцентной рассрочки KAN создал здоровую альтернативу государственным программам, которые дают возможность приобрести собственное жилье, однако ограничивают возможности выбирать его качество. Это абсолютно новый подход к покупке квартир на украинском рынке недвижимости, который стал продуктом времени. Программа доступна для граждан и резидентов Украины, которые не хотят рисковать качеством жилья в попытках сэкономить на его стоимости.

Фото: Михаил Василенко

KAN не строит бетонные коробки квартир или жилье эконом-класса с оторванной инфраструктурой возможностей. Компания создает пространство, в котором хочется жить, творить, не ждать лучших времен, а наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Место, где люди чувствуют безопасность с укрытиями, подземными парковками, школами на территории жилых комплексов и лучшим образованием международного уровня А+.

Твоя выгода и право воспользоваться своим правом на достойное, качественное и современное жилье в окружении прогрессивных единомышленников UNIT.Home (044) 334-67-61, Киев, ул. Семьи Хохловых, 8 (метро Лукьяновская), Respublika (044) 334-67-85, Киев, ул. Теремковская, 4а (метро Теремки), Файна Таун (044) 334-67-81, Киев, ул. Салютная, 2 (метро Нивки).