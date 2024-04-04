Истощены и с переломами: в Киеве задержала нелегального перевозчика оленей в грузовике (фото)

Животные были обессилены и напуганы длительной поездкой. Один из оленей погиб.
В Киеве полиция задержала водителя грузовика, который в переоборудованном кузове перевозил девять пятнистых оленей без разрешительных документов. Сейчас в столичном зоопарке борются за жизнь травмированных животных, чтобы спасти хотя бы часть из них.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Ночью на одном из блокпостов Киева полицейские остановили грузовик Renault. В его переоборудованном кузове водитель перевозил девять пятнистых оленей. Они были обессилены и напуганы длительной поездкой. К сожалению, одно из животных погибло.
У водителя не было никаких разрешительных документов на оленей. Мужчина утверждал, что перевозил животных из Сумской в Ровенскую область.
Патрульные задержали водителя и вызвали на место происшествия следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств. Сейчас о действиях мужчины внесены сведения в ЕРДР по статье о жестоком обращении с животными.
Оленей у перевозчика изъяли и передали в киевский зоопарк.
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В каком состоянии изъятые олени
В то же время в киевском зоопарке сообщили, что в ночь на 4 апреля полицейские привезли в их госпиталь группу пятнистых оленей, изъятых у торговцев "живым товаром".
"Животных перевозили в необорудованном металлическом фургончике, как багаж. Кроме многочисленных травм, ушибов и переломов олени были очень истощены и в состоянии чрезвычайного стресса, а один из оленей был мертвым", — говорится в заявлении зоопарка.
Сейчас ветеринары круглосуточно делают все возможное, чтобы сохранить жизнь хотя бы части животных. Ближайшие двое суток будут критическими и решающими. Физически и психологически травмированные животные отказываются от еды и воды.
"Жестокость и безразличие не имеют оправдания ни по отношению к людям, ни по отношению к животным!" – отметили в зоопарке.
К слову, в Киеве заметили и сняли на фото засилье змей на аллее парка Муромец. Пресмыкающиеся греются на бетоне и сбиваются в клубки. В столичном зоопарке посоветовали, как себя вести, наткнувшись на змею.
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