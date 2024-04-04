Виснажені і з переломами: у Києві затримала нелегального перевізника оленів у вантажівці (фото)

Тварини були знесилені та налякані тривалою поїздкою. Один з оленів загинув.

У Києві поліція затримала водія вантажівки, який у переобладнаному кузові перевозив дев’ятьох плямистих оленів без дозвільних документів. Зараз у столичному зоопарку борються за життя травмованих тварин, щоб урятувати хоча б частину з них.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Вночі на одному з блокпостів Києва поліцейські зупинили вантажівку Renault. У її переобладнаному кузові водій перевозив дев’ятьох плямистих оленів. Вони були знесилені та налякані тривалою поїздкою. На жаль, одна з тварин загинула.

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Водій не мав жодних дозвільних документів на оленів. Чоловік стверджував, що перевозив тварин з Сумської до Рівненської області.

Патрульні затримали керманича та викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування усіх обставин. Зараз щодо дій чоловіка внесені відомості до ЄРДР за статтею про Жорстоке поводження з тваринами.

Оленів у перевізника вилучили та передали до київського зоопарку.

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Поліція Києва затримала водія вантажівки, який нелегально перевозив 9 оленів / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Поліція Києва затримала водія вантажівки, який нелегально перевозив 9 оленів / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Поліція Києва затримала водія вантажівки, який нелегально перевозив 9 оленів / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

В якому стані вилучені олені

Водночас у київському зоопарку повідомили, що в ніч проти 4 квітня поліцейські привезли до їхнього шпиталю групу плямистих оленів, вилучених у торгівців "живим товаром".

"Тварин перевозили у необлаштованому металевому фургончику, як багаж. Окрім численних травм, забоїв та переломів олені були дуже виснажені та у стані надзвичайного стресу, а один з оленів був мертвим", – йдеться в заяві зоопарку.

Зараз ветеринари цілодобово роблять усе можливе, аби зберегти життя хоча б частині тварин. Найближчі дві доби будуть критичними та вирішальними. Фізично і психологічно травмовані тварини відмовляються від їжі та навіть води.

"Жорстокість та байдужість не мають виправдання ані по відношенню до людей, ані по відношенню до тварин!" – наголосили в зоопарку.

Вилучені у водія олені – у київському зоопарку / Фото: Київський зоологічний парк державного значення

До слова, у Києві помітили і зняли на фото засилля змій на алеї парку Муромець. Плазуни гріються на бетоні та збиваються у клубки. У столичному зоопарку порадили, як поводитися, натрапивши на змію.

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