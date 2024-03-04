З настанням весни на Київщині з-під землі полізли снаряди та міни: що треба знати (фото)

Як зазначають фахівці, далеко не всі випущені боєприпаси спрацьовують і вибухають під час удару – нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, становлячи загрозу.

Хоча активні бойові дії на Київщині закінчилися майже два роки тому, там досі знаходять вибухонебезпечні залишки війни. Так, не встиг зійти сніг, як одразу з-під землі почали “вилазити” на поверхню міни, снаряди та інше смертельне залізяччя.

Як повідомляє Муніципальна варта Ірпеня, з приходом весни у саперів служби розмінування збільшилася кількість виїздів на обстеження та розмінування вибухонебезпечних предметів.

Це пояснюється тим, що розтанув сніг, земля підсохла і розпочалися різноманітні сільськогосподарські, будівельні та ремонтні роботи, толоки, і люди знаходять досі не виявлені загрози.

Також читайте У Києві квартирники під час затримання ледь не підірвали гранатою правоохоронців

Як зазначають фахівці, далеко не всі випущені боєприпаси спрацьовують і вибухають під час удару – нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, становлячи загрозу.

Але вибух може статися в будь-який момент від дотику чи коливання або й навіть сам собою, тож не треба їх рухати, переміщати і в жодному разі не розбирати. Ви допомагаєте тим, що повідомляєте про вибухонебезпечні предмети. Решту мають робити сапери”, – підкреслили в Мунварті.

В разі виявлення вибухонебезпечних предметів або за потреби обстеження на наявність таких предметів мешканців громади просять телефонувати на цілодобову гарячу лінію Муніципальної варти: (073) 070-05-57; (068) 379-92-27; (045 97) 60-400 (також за вказаними мобільними телефонами доступні месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, Signal). Лінія працює для Ірпеня, Михайлівки-Рубежівки, Забуччя, Козинців і Діброви.

Нагадаємо, під Києвом вибухнув будинок: постраждала жінка.

Читайте також: