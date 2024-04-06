Помста за розслідування?: журналісту, який знайшов мільйонні статки голови кібербезпеки СБУ, вручили повістку

Журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники Солом'янського ТЦК та СП вручили повістку у ТЦ Києва.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Як пише видання, саме працівник СБУ міг дати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту Шульгату, щоб у такий спосіб "покарати розслідувача", який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Подія відбулася 1 квітня о 21:15 біля супермаркета, у ТЦ "Дрім Таун", в Оболонському районі Києва.

"Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя. Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї", - каже Шульгат.

Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру. У розмові представники військкомату зазначили, що Євгену виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані.

Коли журналіст Євген Шульгат почав ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, військовослужбовці пішли, заявивши, що зафіксували відмову від отримання повістки.

Після інциденту журналісти "Слідства.Інфо" отримали відео з камер спостереження торгового центру і виявили, що представників ТЦК та СП супроводжував чоловік у цивільному.

Так, на відео видно, що о 21:08 журналіст Євген заходить до торговельного центру. Вже за кілька хвилин туди заходять двоє співробітників ТЦК. Разом із ними – чоловік у цивільному одязі. З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК.

"Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК. Один з них — Олександр підтвердив, що працює саме у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився. Так само відреагував і його колега Сергій, який був з ним увечері 1 квітня.

"Ми відправили запит з детальними запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Можливо там пояснять, на яких підставах ця людина в цивільному одязі віддає вказівки військовослужбовцям".

Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік у цивільному, який керував представниками ТЦК. Це може бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка.

У базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз – у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк – фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах– заблокував журналістів.

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