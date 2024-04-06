В Киеве жители Оболони обнаружили опасный предмет

Местные жители не стали рисковать и сразу вызвали полицию.
В Киеве в Оболонском районе местные жители обнаружили опасный предмет.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Киевляне сразу вызвали полицию.
"На днях об опасной находке в Оболонском районе сообщили патрульным неравнодушные граждане. Они быстро прибыли по адресу вызова, огородили опасный предмет и обеспечили охрану места происшествия", – говорится в сообщении.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств инспекторы вызвали следователей и взрывотехников.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
- ни в коем случае не прикасайтесь к опасным предметам и не приближайтесь к ним;
- сообщите о находке на спецлинию 112;
- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
Напомним, с наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.
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