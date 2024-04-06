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В Киеве жители Оболони обнаружили опасный предмет

В Киеве жители Оболони обнаружили опасный предмет

Полиция просит жителей Киева осторожничать с подозрительными предметами / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Местные жители не стали рисковать и сразу вызвали полицию.

В Киеве в Оболонском районе местные жители обнаружили опасный предмет.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Киевляне сразу вызвали полицию.

"На днях об опасной находке в Оболонском районе сообщили патрульным неравнодушные граждане. Они быстро прибыли по адресу вызова, огородили опасный предмет и обеспечили охрану места происшествия", – говорится в сообщении.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств инспекторы вызвали следователей и взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

  • ни в коем случае не прикасайтесь к опасным предметам и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, с наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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