В Киеве жители Оболони обнаружили опасный предмет

Местные жители не стали рисковать и сразу вызвали полицию.

В Киеве в Оболонском районе местные жители обнаружили опасный предмет.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Киевляне сразу вызвали полицию.

"На днях об опасной находке в Оболонском районе сообщили патрульным неравнодушные граждане. Они быстро прибыли по адресу вызова, огородили опасный предмет и обеспечили охрану места происшествия", – говорится в сообщении.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств инспекторы вызвали следователей и взрывотехников.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни в коем случае не прикасайтесь к опасным предметам и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, с наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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