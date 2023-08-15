У Києві колекціонера засудили за герб СРСР у Facebook

Подільський райсуд Києва засудив до 1,5 року позбавлення волі відомого київського колекціонера й торговця антикваріатом Юрія Покраса за поширення забороненої комуністичної символіки у соцмережах. Згідно з ухваленим 26 липня 2023 року вироком суду, Покрас розміщував зображення герба СРСР на своїй сторінці у Facebook. Суд також конфіскував все належне колекціонеру майно.

Про це пише Deutsche Welle.

Суд встановив, що на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, у період від 29 жовтня до 30 грудня 2022 року колекціонер публічно поширив та використав символіку комуністичного тоталітарного режиму, що заборонено законом.

Зокрема, Покрас розмістив зображення серпа і молота, портрета Леніна, а також напис “С днем рождения комсомол!”, супроводжуючи таку публікацію особистим коментарем “С праздником! …”, вчинивши, на думку суддів, у такий спосіб поширення та публічне використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Киянин поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму

Також Покрас розмістив герб СРСР, поєднання серпа, молота і п’ятикутної зірки з двома написами “30 декабря 1992 года был образован СССР”, “С Днем рождения, родина!”.

На суді Покрас запевняв, що він нічого забороненого на своїй сторінці у Facebook не розміщував

Таким чином, на думку слідства, колекціонер вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 436-1 КК України.

На суді Покрас свою вину не визнав та пояснив, що він нічого забороненого на своїй сторінці у Facebook не розміщував.

Попри запевнення колекціонера, судочинці визнали його винним і застосували до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту у залі суду. Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду, йдеться у рішенні.

Зазначимо, статтею 436-1 Кримінального кодексу України передбачено, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного і нацистського тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві невідомі напали на колишнього депутата Київради Юрія Левченка.

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