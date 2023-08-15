В Киеве коллекционера осудили за герб СССР в Facebook

Подольский райсуд Киева приговорил к 1,5 годам лишения свободы известного киевского коллекционера и торговца антиквариатом Юрия Покраса за распространение запрещенной коммунистической символики в соцсетях. Согласно вынесенному 26 июля 2023 года приговору суда, Покрас размещал изображение герба СССР на своей странице в Facebook. Суд также конфисковал все принадлежащее коллекционеру имущество.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Суд установил, что на своей странице в социальной сети Facebook, в период с 29 октября по 30 декабря 2022 года коллекционер публично распространил и использовал символику коммунистического тоталитарного режима, что запрещено законом.

В частности, Покрас разместил изображения серпа и молота, портрета Ленина, а также надпись "С днем рождения комсомол!", сопровождая такую публикацию личным комментарием "С праздником! …”, совершив, по мнению судей, таким образом распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима.

Киевлянин распространял публикации, содержащие признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима

Также Покрас разместил герб СССР, сочетание серпа, молота и звезды с двумя надписями “30 декабря 1992 года был образован СССР”, “С Днем рождения, родина!”.

На суде Покрас уверял, что он ничего запрещенного на своей странице в Facebook не размещал

Таким образом, по мнению следствия, коллекционер совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 436-1 УК Украины.

На суде Покрас свою вину не признал и объяснил, что он ничего запрещенного на своей странице в Facebook не размещал.

Несмотря на заверения коллекционера, судочинцы признали его виновным и применили к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, взяв его под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде, говорится в решении.

Отметим, статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Киеве неизвестные напали на бывшего депутата Киевсовета Юрия Левченко.

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