Насиловал 13-летнюю внучку: на Киевщине задержан 57-летний мужчина (фото, видео)

В Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

14 августа в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение с видеофайлами, которые записала девочка о совершении сексуального насилия в отношении нее.

В полиции рассказали, что, пользуясь возможностью уединения с девочкой, 57-летний мужчина заставлял ребенка вступать в половой акт.

"Во время проведения ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины работники полиции обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка", — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Ребенок все записывал в дневник

Полицейские задержали нарушителя и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Насиловал 13-летнюю внучку: Правоохранители Киевщины объявили о подозрении злоумышленнику 14 августа в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение с записавшими малолетняя видеофайлами о совершении сексуального насилия в отношении нее. Пользуясь возможностью уединения с девочкой, 57-летний мужчина заставлял ребенка вступать в половой акт. «Во время проведения ряда неотложных обысков по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка», — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Полицейские задержали нарушителя и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По факту изнасилования злоумышленнику поставлено в известность о подозрении [ч. 4 ст. 152 УК]. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Моя Киевщина Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV Моя Киевщина СТБ УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Телеканал ICTV УНИАН Обозреватель Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 15 августа 2023 г.

По факту изнасилования злоумышленнику сообщено о подозрении (ч. 4 ст. 152 УК). За совершенное педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорен 67-летний мужчина за сексуальное насилие в отношении своей 11-летней внучки. Дедушка пригласил к себе внучку на ее день рождения под предлогом подарить деньги, захлопнул дверь и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

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