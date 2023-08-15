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Жара в Киеве: на каких столичных пляжах лучше не купаться (список)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Жара в Киеве: на каких столичных пляжах лучше не купаться (список)

Купаться нежелательно на всех 14 муниципальных пляжах Киева / Фото: unsplash.com

Несмотря на запрет на купание, воду и песок на пляжах проверили перед летним сезоном и выставляют лайфгардов на дежурство на пляжах.

Вода на пляжах Киева не отвечает требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды.

Исследования проводились в конце июля в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых с купанием, пляжами.

По результатам проведенных исследований воды водных объектов столицы Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве направило информацию по адресу коммунального предприятия "Плесо" и КГГА с предложениями по предупреждению негативных последствий для населения во время купания на 14 пляжах:

  • "Венеция",
  • "Радуга",
  • "Детский",
  • "Золотой",
  • "Молодежный",
  • "Предместная Слободка",
  • "Радуга",
  • "Тельбин",
  • "Центральный",
  • "Троещина",
  • "Черторой",
  • "Галерный",
  • "Вербный",
  • "Пуща Водица".

Напомним, в этом году, как и в предыдущем, пляжный сезон в Киеве официально не открывали. Также в столице запрещено кататься на гидроциклах, катерах и лодках.

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Дата публикации
Просмотры
261
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