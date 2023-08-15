Жара в Киеве: на каких столичных пляжах лучше не купаться (список)

Несмотря на запрет на купание, воду и песок на пляжах проверили перед летним сезоном и выставляют лайфгардов на дежурство на пляжах.
Вода на пляжах Киева не отвечает требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды.
Исследования проводились в конце июля в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых с купанием, пляжами.
По результатам проведенных исследований воды водных объектов столицы Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве направило информацию по адресу коммунального предприятия "Плесо" и КГГА с предложениями по предупреждению негативных последствий для населения во время купания на 14 пляжах:
- "Венеция",
- "Радуга",
- "Детский",
- "Золотой",
- "Молодежный",
- "Предместная Слободка",
- "Радуга",
- "Тельбин",
- "Центральный",
- "Троещина",
- "Черторой",
- "Галерный",
- "Вербный",
- "Пуща Водица".
Напомним, в этом году, как и в предыдущем, пляжный сезон в Киеве официально не открывали. Также в столице запрещено кататься на гидроциклах, катерах и лодках.