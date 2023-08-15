В Броварах задержали сотрудника колонии из Херсонщины – работал на оккупантов

Предатель переехал в Киевскую область и получал выплаты как переселенец.

В Броварах задержан бывший сотрудник колонии города Голая Пристань (Херсонская область), работавший на оккупантов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший работник Голопристанской исправительной колонии после полномасштабного вторжения РФ перешел на сторону врага.

В июле 2022 года он добровольно согласился на предложение окупантов служить в так называемом учреждении "Голопристанская исправительная колония №7", которое они незаконно создали.

"Он работал старшим инструктором-кинологом. До октября 2022 года мужчина организовывал работу кинологического подразделения и дрессировал служебных собак для охраны учреждения исполнения наказаний", — говорится в сообщении.

Впоследствии он переехал в Бровары Киевской области, зарегистрировавшись как внутренне перемещенное лицо, получал все причитающиеся переселенцам выплаты. Однако его обнаружили и задержали правоохранители.

Экс-сотруднику пенитенциарной службы доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в рядах Нацгвардии разоблачена еще одна "схема" безосновательного начисления премий за якобы участие в боях на передовой. На сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется в Киевской области.

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