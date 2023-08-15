Грузовикам запретили въезд в Киев: в городе введен тепловой режим

Временное ограничение распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Из-за жары в Киеве ввели тепловой режим, в город не пускают грузовики.
Об этом сообщает столичная патрульная полиция.
Отмечается, что временное ограничение распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по столице.
В общем, время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом в городе.
Целью этих мер является сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жару.
Напомним, в Киеве третий день подряд держится жара, температура достигает +32°C.