Ґвалтував 13-річну онуку: на Київщині затримано 57-річного чоловіка (фото, відео)

На Київщині 57-річний чоловік ґвалтував свою13-річну онуку.

Про це повідомляє поліція Київщини.

14 серпня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення з відеофайлами, які записала дівчинка, про вчинення сексуального насильства стосовно неї.

У поліції розповіли, що, користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, 57-річний чоловік змушував дитину вступати у статевий акт.

"Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Дитина все записувала у щоденник

Поліцейські затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ґвалтував 13-річну онуку: Правоохоронці Київщини оголосили про підозру зловмиснику 14 серпня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення з відеофайлами, які записала малолітня, про вчинення сексуального насильства відносно неї. Користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, 57-річний чоловік змушував дитину вступати в статевий акт. «Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини», - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Поліцейські затримали порушника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За фактом зґвалтування зловмиснику повідомлено про підозру [ч. 4 ст. 152 ККУ]. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Моя Київщина Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал ICTV Моя Київщина СТБ УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Факти тижня Телеканал ICTV УНІАН Обозреватель Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 15 серпня 2023 р.

За фактом зґвалтування зловмиснику повідомлено про підозру "ч. 4 ст. 152 ККУ). За скоєне педофілу загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині до 15 років тюрми засуджено 67-річного чоловіка за сексуальне насильство стосовно своєї 11-річної онуки. Дідусь запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші, зачинив двері та вчинив стосовно дівчинки насильницькі дії сексуального характеру.

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