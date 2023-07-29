У Києві невідомі напали на колишнього депутата Київради

Юрій Левченко припускає, що напад пов’язаний з його активістською діяльністю.
У Києві троє невідомих напали на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку та облили зеленкою.
Про це Левченко повідомив у Facebook.
На думку постраждалого Юрія Левченка, це пов’язано з його активістською діяльністю.
“Ми не мовчимо й боремося не тільки проти зовнішнього ворога – російського імперіалізму, але й внутрішнього”, – написав Левченко у Facebook.
"Щойно говорив з Юрієм Левченком, він в лікарні. Зробили ренген та компʼютерну томографію. Лікарі констатували у Юрка перелом пʼятого ребра. По шостому ребру є також підозра на перелом, повторне обстеження в понеділок покаже", - повідомив київський правозахисник, боєць ЗСУ Олег Симороз.
Зазначимо, що Юрій Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві. Нардеп вважає, що побиття повʼязано саме з цією діяльністю.
Нагадаємо, на Черніговщині чоловік жорстоко розправився з банкіром, він його вбив і спалив.
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