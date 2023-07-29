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У Києві невідомі напали на колишнього депутата Київради

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві невідомі напали на колишнього депутата Київради

На Юрія Левченка напали у дворі його будинку / скриншот з відео

Юрій Левченко припускає, що напад пов’язаний з його активістською діяльністю.

У Києві троє невідомих напали на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку та облили зеленкою.

Про це Левченко повідомив у Facebook.

На думку постраждалого Юрія Левченка, це пов’язано з його активістською діяльністю. 

“Ми не мовчимо й боремося не тільки проти зовнішнього ворога – російського імперіалізму, але й внутрішнього”, – написав Левченко у Facebook. 

"Щойно говорив з Юрієм Левченком, він в лікарні. Зробили ренген та компʼютерну томографію. Лікарі констатували у Юрка перелом пʼятого ребра. По шостому ребру є також підозра на перелом, повторне обстеження в понеділок покаже", - повідомив київський правозахисник, боєць ЗСУ Олег Симороз.

Зазначимо, що Юрій Левченко та Олег Симороз роками воюють проти будівельної мафії в Києві. Нардеп вважає, що побиття повʼязано саме з цією діяльністю.

Нагадаємо, на Черніговщині чоловік жорстоко розправився з банкіром, він його вбив і спалив.

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Дата публікації
Перегляди
672
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