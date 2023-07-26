Російський агент намагався вступити до навчального закладу в Києві: паралельно збирав дані про ракетні удари

Служба безпеки України затримала російського агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали чергового російського агента під час спецоперації в Києві. Зловмисником є мешканець Донеччини з вищою технічною освітою, якого російська спецслужба дистанційно завербувала в листопаді 2022 року. Відтоді він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

“В зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку. Крім того, фігурант обходив місто та знімав на камеру власного телефона наслідки повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру. За наявними даними, фото й відео пошкоджених будівель з їхніми координатами потрібні були окупантам для підготовки нових і коригування повторних ударів по українських об’єктах. Згодом російський агент виїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного з вищих навчальних закладів столиці”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що таким чином “студент” намагався закріпитися в Києві, а в подальшому планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора.

“Однак співробітникам СБУ стало відомо про “плани” російського агента. Це дозволило поетапно задокументувати його злочинні дії та затримати в гуртожитку вищого навчального закладу, де він отримав кімнату на час вступної кампанії. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою. Затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою провину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що Росія відправила в Чорне море корвет для блокади торгових суден.

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