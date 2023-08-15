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Вантажівкам заборонили в’їзд до Києва: у місті введено тепловий режим

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Вантажівкам заборонили в’їзд до Києва: у місті введено тепловий режим

У Київ не пускають фури через спеку / Фото: УНІАН

Тимчасове обмеження поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Через спеку у Києві ввели тепловий режим, у місто не пускають вантажівки.

Про це повідомляє столична патрульна поліція.

Зазначається, що тимчасове обмеження поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в’їзду в Київ, так і пересування столицею.

Загалом, час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму у місті.

Метою цих заходів є збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спеку.

Нагадаємо, у Києві третій день поспіль тримається спека, температура сягає до +32°C.

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Дата публікації
Перегляди
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