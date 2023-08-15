У Броварах затримали співробітника колонії з Херсонщини – працював на окупантів

Зрадник переїхав на Київщину та отримував виплати як переселенець.

У Броварах затримали колишнього співробітника колонії міста Гола Пристань (Херсонська область), який працював на окупантів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, колишній працівник Голопристанської виправної колонії після повномасштабного вторгнення РФ перейшов на бік ворога.

У липні 2022 року він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити в так званій установі "Голопристанська виправна колонія №7", яку вони незаконно створили.

"Він працював старшим інструктором-кінологом. До жовтня 2022 року чоловік організовував роботу кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони установи виконання покарань", - йдеться у повідомленні.

Згодом він переїхав до міста Бровари Київської області, зареєструвавшись як внутрішньо переміщена особа, отримував всі належні переселенцям виплати. Проте його виявили та затримали правоохоронці.

Експрацівнику пенітенціарної служби повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у лавах Нацгвардії викрили ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій. На оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

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