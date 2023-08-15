Спека у Києві: на яких столичних пляжах краще не купатись (список)

Незважаючи на заборону купання, воду і пісок на пляжах перевірили перед літнім сезоном та виставляють лайфгардів на чергування на пляжах.

Вода на пляжах Києва не відповідає вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві за результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води.

Дослідження проводились наприкінці липня в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, пляжах.

За результатами проведених досліджень води водних об’єктів столиці Головне управління Держпродспоживслужби у Києві направило інформацію на адресу комунального підприємства "Плесо" та КМДА з пропозиціями щодо попередження негативних наслідків для населення під час купання на 14 пляжах:

"Венеція",

"Веселка",

"Дитячий",

"Золотий",

"Молодіжний",

"Передмістна Слобідка",

"Райдуга",

"Тельбін",

"Центральний",

"Троєщина",

"Чорторий",

"Галерний",

"Вербний",

"Пуща Водиця".

Нагадаємо, цього року, як і попереднього, пляжний сезон у Києві офіційно не відкривали. Також у столиці заборонено кататися на гідроциклах, катерах та човнах.

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