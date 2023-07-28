Не віддав наказ про евакуацію літака: обвинувальний акт стосовно ексдиректора  ДП “Антонов” скерували до суду

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо ексдиректора ДП “Антонов”. Через його недбалість російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія".

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як зазначається, через службову недбалість посадовця окупанти знищили літак та завдали державі збитків на суму в понад 8,4 млрд гривень.

“Колишній генеральний директор державного підприємства не забезпечив збереження літака “Мрія”. Зокрема поліцейські встановили, що літак АН-225 “Мрія” напередодні військового вторгнення росії до України був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Відтак були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина). Утім колишній генеральний директор ДП “Антонов” не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих”, - наголосили в Нацполіції.

У квітні цього року слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (“Службова недбалість”) Кримінального кодексу України. Експосадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Нагадаємо, що ворожі диверсанти намагалися проникнути на Сумщину.

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