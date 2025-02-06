У Києві гучно: чути роботу ППО

КМВА закликала киян залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Київ атакують ворожі безпілотники. В столиці оголошено повітряну тривогу, чути звуки роботи ППО.

Про це повідомили в КМВА.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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