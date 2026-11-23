Уламки російського дрона / © Сергій Флеш

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Доповнено додатковими матеріалами

У Києві внаслідок ворожої атаки та падіння уламків спалахнули автомобілі одразу у трьох районах столиці — Печерському, Шевченківському та Голосіївському.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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Медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених — іноземний громадянин.

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За даними мера, наслідки зафіксовано за такими локаціями:

Шевченківський район: у центрі міста внаслідок падіння уламків загорівся легковий автомобіль. Попередньо, у Шевченківському районі є постраждалі.

За оновленою інформацією, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння двох авто. Та пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах. Із будинку врятували двох людей. Та виявили одного постраждалого. Медики надають йому допомогу.

Екстрені служби працюють на місці.

Голосіївський район: уламки впали на територію об’єкта критичної інфраструктури, що спричинило загоряння автівок.

За попередньою інформацією, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.

На місця подій вже прямують екстрені служби для ліквідації наслідків та з’ясування деталей. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, у Києві вранці 23 листопада прогриміли вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через загрозу атаки російськими дронами. Згодом стало відомо про падіння уламків БпЛА у двох районах столиці — Святошинському та Подільському. Причому у Святошинському районі уламки дрона упали на два навчальні заклади.

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