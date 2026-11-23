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- Київ
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Уламки дрона впали в центрі Києва та на об’єкт критичної інфраструктури: горять автівки — що відомо
У Києві внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів одразу у трьох районах — у центрі міста та на території об’єкта критичної інфраструктури, на місця прямують екстрені служби.
У Києві внаслідок ворожої атаки та падіння уламків спалахнули автомобілі одразу у трьох районах столиці — Печерському, Шевченківському та Голосіївському.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
Медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед поранених — іноземний громадянин.
За даними мера, наслідки зафіксовано за такими локаціями:
Шевченківський район: у центрі міста внаслідок падіння уламків загорівся легковий автомобіль. Попередньо, у Шевченківському районі є постраждалі.
За оновленою інформацією, у Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння двох авто. Та пожежа на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4 поверхах. Із будинку врятували двох людей. Та виявили одного постраждалого. Медики надають йому допомогу.
Екстрені служби працюють на місці.
Голосіївський район: уламки впали на територію об’єкта критичної інфраструктури, що спричинило загоряння автівок.
За попередньою інформацією, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків.
На місця подій вже прямують екстрені служби для ліквідації наслідків та з’ясування деталей. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, у Києві вранці 23 листопада прогриміли вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через загрозу атаки російськими дронами. Згодом стало відомо про падіння уламків БпЛА у двох районах столиці — Святошинському та Подільському. Причому у Святошинському районі уламки дрона упали на два навчальні заклади.