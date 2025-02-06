Побиття підлітка в Києві: юнаки у масках знущалися з хлопця (відео)

На кадрах видно, як жертву б'ють ногами, а потім ще й ланцюгом.

Поліція столиці розпочала перевірку за фактом чергового побиття підлітка в Оболонському районі. Інформацію про подію та відео правоохоронці виявили 6 лютого ввечері під час моніторингу соціальних мереж.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

В соцмережах було опубліковано відео, як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Також є інформація, що підлітки нібито під виглядом дівчини на сайті знайомств домовилися з хлопцем про зустріч, а коли той прийшов, побили його ногами, а потім ще й ланцюгом.

Тим часом в поліції зауважили, що заяв та повідомлень до них щодо події не надходило. Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію і встановлюють всі обставини події та її учасників.

Чергове знущання над підлітком в Києві: юнаки у масках побили хлопця ланцюгом

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі жорстоко побили підлітка посеред вулиці. Поліцейські розпочали розслідування після виявлення відео у соціальних мережах.

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