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Росія атакувала Київ посеред дня: безпілотник влучив у багатоповерхівку — що відомо
Російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Києві.
Удень 23 листопада в Подільському районі Києва російський безпілотник влучив у житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Атака РФ на Київ 23 листопада — що відомо
Спочатку мер повідомив про попереднє влучання БпЛА в житловий будинок у Подільському районі.
За п’ять хвилин він уточнив, що на Подолі безпілотник влучив у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.
«Екстрені служби прямують на місце», — додав Кличко.
Як повідомили в Патрульній поліції Києва, у столиці тимчасово перекрили рух транспорту вулицею Архітектора Городецького — на ділянці від Хрещатика до вулиці Заньковецької. Водіїв просять врахувати це під час планування маршруту.
Росія атакує Київ — останні новини
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів одразу у трьох районах — у центрі міста та на території об’єкта критичної інфраструктури. На місця прямують екстрені служби.
Також у Києві вранці 23 листопада прогриміли вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через загрозу атаки російськими дронами.