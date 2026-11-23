Вибух / © ДСНС

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Удень 23 листопада в Подільському районі Києва російський безпілотник влучив у житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Атака РФ на Київ 23 листопада — що відомо

Спочатку мер повідомив про попереднє влучання БпЛА в житловий будинок у Подільському районі.

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За п’ять хвилин він уточнив, що на Подолі безпілотник влучив у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

«Екстрені служби прямують на місце», — додав Кличко.

Як повідомили в Патрульній поліції Києва, у столиці тимчасово перекрили рух транспорту вулицею Архітектора Городецького — на ділянці від Хрещатика до вулиці Заньковецької. Водіїв просять врахувати це під час планування маршруту.

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Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння автомобілів одразу у трьох районах — у центрі міста та на території об’єкта критичної інфраструктури. На місця прямують екстрені служби.

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Також у Києві вранці 23 листопада прогриміли вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через загрозу атаки російськими дронами.

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