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Києву та області загрожують ворожі безпілотники: що відомо

Києву та області загрожують ворожі безпілотники: що відомо

У Києві та області повітряна тривога через загрозу безпілотників / Фото: ТСН.ua

Мешканців закликають не нехтувати правилами безпеки.

Увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє місцева влада.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про рух ворожих безпілотників і повідомили про роботу ППО.

Мешканців області закликають не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі повідомлення про повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА опублікувала Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, під час недавньої атаки дронів на Київ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав один з гуртожитків Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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