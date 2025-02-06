Києву та області загрожують ворожі безпілотники: що відомо

Мешканців закликають не нехтувати правилами безпеки.
Увечері в четвер, 6 лютого, у столиці України та в Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє місцева влада.
У Київській обласній військовій адміністрації попередили про рух ворожих безпілотників і повідомили про роботу ППО.
Мешканців області закликають не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі повідомлення про повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА опублікувала Київська міська військова адміністрація.
Нагадаємо, під час недавньої атаки дронів на Київ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав один з гуртожитків Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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