Інтим за передплатою: ув’язнені організували шахрайську схему просто з колонії (фото)

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення від імені жінок, пропонуючи інтимні послуги, потенційні клієнти вносили передплату, після чого їх одразу блокували.
Поліція викрили чотирьох засуджених, які, відбуваючи покарання у виправних колоніях на Житомирщині, організували шахрайську схему з фейковими оголошеннями про нібито надання інтимних послуг.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення від імені жінок, пропонуючи "дорослі розваги". Потенційні клієнти вносили передплату, після чого їх одразу блокували.
Щоб зробити шахрайство більш переконливим, ув’язнені залучили жінку, яка спілкувалася з клієнтами телефоном та у месенджерах.
Схема діяла щонайменше рік, адже жертви не поспішали звертатися до поліції.
За фактом злочину чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, підприємливий молодик вигадав схему "швидкого заробітку" на довірливих українцях. За короткий термін шахрай ошукав щонайменше 12 українців з різних областей, отримавши майже 340 тисяч гривень за продаж потерпілим муляжів "айфонів"
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