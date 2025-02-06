Інтим за передплатою: ув’язнені організували шахрайську схему просто з колонії (фото)

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення від імені жінок, пропонуючи інтимні послуги, потенційні клієнти вносили передплату, після чого їх одразу блокували.

Поліція викрили чотирьох засуджених, які, відбуваючи покарання у виправних колоніях на Житомирщині, організували шахрайську схему з фейковими оголошеннями про нібито надання інтимних послуг.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зловмисники розміщували в інтернеті оголошення від імені жінок, пропонуючи "дорослі розваги". Потенційні клієнти вносили передплату, після чого їх одразу блокували.

Щоб зробити шахрайство більш переконливим, ув’язнені залучили жінку, яка спілкувалася з клієнтами телефоном та у месенджерах.

Ув’язнені організували шахрайську схему з колонії / Фото: Київська міська прокуратура

Схема діяла щонайменше рік, адже жертви не поспішали звертатися до поліції.

Ув’язнені організували шахрайську схему з колонії / Фото: Київська міська прокуратура

За фактом злочину чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Ув’язнені організували шахрайську схему з колонії / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, підприємливий молодик вигадав схему "швидкого заробітку" на довірливих українцях. За короткий термін шахрай ошукав щонайменше 12 українців з різних областей, отримавши майже 340 тисяч гривень за продаж потерпілим муляжів "айфонів"

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